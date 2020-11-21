Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Esentepe hala elektriksiz

Çatalköy ve Arapköy’e elektrik verildi, Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Esentepe’ye ise hala elektrik akışı sağlanamadı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy’deki gelişmeleri Sim TV’ye aktardı. Gece boyunca yağışların devam ettiğini belirten Hulusioğlu, şu sıralarda yoğunlaştığını kaydetti.

Maddi zararın çok büyük olduğunu ifade eden Hulusioğlu; “Hortumdan çok etkilendik, can kaybı olmaması tek tesellimiz, ancak çok büyük maddi zararımız var" dedi.

"Bu prefabrik binalar mimar ve mühendislerimiz tarafından yeniden gözden geçirilmeli. Birçoğu uçtu gitti" şeklinde konuşan Hulusioğlu, oluşturulan afet yönetim kurulu içinde yerel yönetimlerin yer almamasını da eleştirdi. ,

“Zaten Başbakan yok, muhatap yok" diyen Hulusioğlu, yaşananları böyle aktardı.