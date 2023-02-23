Çatalköy, Lefkoşa ve Girne’de 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı.

Çatalköy’de çalıştığı inşaat şirketinde müşterilerden elektrik ve su sayaçları ücreti olarak tahsil ettiği parayı tasarrufuna geçiren İ.B.(K-42) tutuklandı.

Polis bültenine göre İ.B.’nin 2022 yılı içerisinde tahsil ettiği toplam 16,950 TL ile 1,430 Sterlin nakit parayı çaldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otelin SPA odasındaki dolaptan hırsızlık…

Lefkoşa’da bir otelin SPA soyunma odasındaki dolaba konulan para cüzdanından 2 bin 900 TL nakit para, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve 3 adet çek yaprağı çalındı.

Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen M.A. (E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Marketten içki çalan kişi tutuklandı

Girne’de Salih Miroğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir marketten 170 TL değerindeki alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan çıkan M.B.(E-22) tutuklandı.

Dün saat 4.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.