“ 'Casus', 'ajan' gibi ithamlar, basın özgürlüğünü zedeliyor”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aleyhine açılan ve Tatar’ın kaybettiği davayla ilgili açıklama yaptı, “Mahkeme kararı, basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilik mesleğinin saygı görmesi gerektiğinin bir göstergesidir” dedi.

Akansoy sosyal medya paylaşımında şunları ifada etti: Son dönemde, gazetecilik faaliyetleri üzerindeki baskıları kaygıyla takip etmekteyim.

Özgür Gazete'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aleyhine açtığı ve kazandığı tazminat davası, gazetecilik mesleğinin özgürlüğü ve bağımsızlığı adına önemli bir gelişmedir.

Pek çok kez belirttiğimiz gibi, gazetenin, seçim sürecinde yayımladığı haberin ardından yapılan 'casus', 'ajan' ve 'yabancı istihbaratla çalışma' şeklindeki ithamlar, basın özgürlüğünü zedelemekte uzlaşı kültürümüzü tehdit etmekte ve demokratik değerlerimizi sarsmaktadır.

Mahkeme kararı, basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilik mesleğinin saygı görmesi gerektiğinin bir göstergesidir.

Basın özgürlüğünü her zaman savunacağımızı ve gazetecilik mesleğine yönelik saldırılara karşı duracağımızı belirtmek isterim.

Hükümet ve devlet yetkililerinin basın mensuplarına karşı sorumlu ve saygılı bir dil kullanmasını bekler, tüm siyasi aktörlere bu konuda daha duyarlı olmalarını demokrasi kültürü çerçevesinde hatırlatmak isterim.