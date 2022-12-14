"Çarşamba gününe kadar sendikalar görüşmeye çağrılmazsa Ercan'da greve gidilecek"

Kamuda örgütlü 11 sendika, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve Ünal Üstel’in sendikalarla imzaladığı protokole uyulması konularına dikkat çekmek adına Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Eylemde okunan ortak basın açıklamasında, “Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sendikaların görüşmeye çağrılmaması halinde Ercan Havalimanı’nda grev dahil her türlü demokratik eylem hakkının kullanılacağı" duyuruldu.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“47/2010 sayılı yasa kapsamında çalışan kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi adına başlattığımız mücadele sonucunda 12 Ekim 2022 tarihinde sendikalarımızla Başbakan’ın imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel ve özel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ocak ayına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı konusunda sendikalarımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Kamu Görevlileri Yasasının 135. Maddesi gereği Maliye Bakanlığının her yıl yetkili sendikaları görüşmeye çağırması gerektiğini yazılı olarak Sn. Maliye Bakanına hatırlatmış olmamıza ve bütçe görüşmeleri başlamış olmasına rağmen protokol görüşmeleri için sendikalara çağrı yapılmamıştır.

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve TL’nin sürekli değer kaybetmesi nedeniyle çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücü adeta erimiştir. Özellikle asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkum edilmiştir. İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin KASIM ayında %2,48 son beş ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım) %29,38 son 11 ayda %86,14 bir yılda da %114.35 enflasyon meydana gelmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı %56.76 olmasına rağmen asgari ücrete %41.21 artış yapılmıştır. On bir aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretetlilerin şu anda %44.93 rakamsal olarak 3863.98 TL kayıbı vardır. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2553 TL’ye çıkmış olmasına rağmen sendikaların çağrılarına kulak tıkayan Çalışma Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunu hala toplantıya çağırmamıştır. Başbakan ve Bakanlar laf üretmekten başka birşey yapmamaktadırlar. Başbakan Aralık ayında çalışanlara hayat pahalılığı artışı verileceğini söyleyerek halkı yanıltmaktadır. Çalışanlar, emekliler, sosyal yardımla geçinenler pahalılık altında ezilirken tok açın halinden anlamaz misali Başbakan güzel günlerden bahsetmekte, halkla adeta dalga geçmektedir. Kendileri çok güzel yaşıyor olabilirler. Ancak 8600 TL ile bir ailenin ev kirasını, elektriğini, suyunu, ulaşımını karşılayıp geriye kalanla üç öğün ne yeyip ne iştiğini hiç hesapladılar mı? Eğer hesaplasalar ve zerre kadar vicdanları olsa böylesine duyarsız, böylesine vurdumduymaz davranmazlardı.

Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz ! Yukarıda bahsettiğimiz konuları görüşmek üzere önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sendikalarımızın görüşmeye çağrılmaması halinde Ercan Havalimanı’nda grev dahil her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz.”