CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, 32 sendikanın Meclis önünde gerçekleştirdiği eyleme dikkat çekerek, “eğer siyaset kurumu halkın sorunlarına çözüm üretmiyorsa, halkın iradesinin yeniden tesisi kaçınılmaz hale gelmiş demektir. Çare erken seçimdir!” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, hayat pahalılığı ödeneğinin çalışanlar için bir maaş artışı olmadığına dikkat çekerek, “Ekonomik sorunları kördüğüm haline getiren bu hükümet bir an önce istifa etmezse, önümüzdeki aylarda yaşanacak sıkıntılar karşısında çok daha büyük zorluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır” vurgusu yaptı.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayat Pahalılığı ödeneği, enflasyon oranının maaşlara yansıtılmasıdır. HP ödeneği, çalışanlar için bir ayrıcalık ya da maaş artışı değil, bir haktır.

2025 yılı, ekonomik açıdan iyi görünmüyorsa ki gerçekte öyle, bunun nedeni önceliklerin belirlenmediği, yatırım ve üretim planlamasının yapılmadığı rastgele yönetim anlayışı ve "ben yaparım, olur" yaklaşımıdır.

Bu durum, toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilemekte ve etkileyecektir. Bunu defalarca dile getirdik.

Sanayiciden küçük esnafa kadar toplumun tüm ekonomik sektörleri büyük bir belirsizlik ve gerileme içindedir. Ciddi bir kaygı ve endişe söz konusu; işler ve yatırımlar durma noktasına gelmiştir.

Özel sektör çalışanlarının durumu, her şeyden ve herkesten bağımsız olarak oldukça kötüdür. Örgütsüzlük ve yetersiz denetimle çalışan hükümet mekanizması, özel sektör çalışanlarının yaşamını her açıdan olumsuz etkilemektedir.

Ekonomik sorunları kördüğüm haline getiren bu hükümet bir an önce istifa etmezse, önümüzdeki aylarda yaşanacak sıkıntılar karşısında çok daha büyük zorluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır.

Bugün Meclis önünde verilen ses çok önemliydi. Hükümet edenler bu sesi duyar mı? Emin değilim. Ancak eğer siyaset kurumu halkın sorunlarına çözüm üretmiyorsa, halkın iradesinin yeniden tesisi kaçınılmaz hale gelmiş demektir.

Çare erken seçimdir!”