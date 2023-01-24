“Çapa, kürek vurmamışım… Ne alakası var?”

▶ Bakanlar Kurulu, Asil Nadir’in İngiltere’de kayıtlı şirketi Resource Consulting Ltd. ile 2010 yılında imzalanan “Geçikale Havalimanı’nın İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşme”yi, “Ödenmesi gereken meblağların ödenmemesi” ve “Yurt güvenliği açısından mücbir sebeplerin devam etmesi” nedenleriyle feshettiğini duyurdu. Havalimanının işletmesini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı devretti…

Ertuğrul SENOVA

Geçitkale Havalimanı’nın işletme haklarını 2010 yılında devletle imzaladığı sözleşme kapsamında devralan iş insanı Asil Nadir, kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmadan “mücbir sebepler” diyerek sözleşmenin feshedildiğini belirtti, kararı mahkemeye taşıma kararı aldığını açıkladı.

ÜstEl Hükümeti, havalimanının işletmesini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı devretmeye hazırlanıyor.

Bakanlar Kurulu, Nadir’in İngiltere’de kayıtlı şirketi Resource Consulting Ltd. ile 2010 yılında imzalanan “Geçikale Havalimanı’nın İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşme”yi, “Ödenmesi gereken meblağların ödenmemesi” ve “Yurt güvenliği açısından mücbir sebeplerin devam etmesi” nedenleriyle feshettiğini duyurdu.

Nur Nadir: “Feshedildiğini basından duyduk”

Ancak Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, çektiği bir videoyla “sözleşmenin feshedildiğini basından duyduklarını” söyledi: “Hiçbir uyarı, hiçbir ihbar veya hiçbir yazı ulaşmadan, gazetelerden burasının askeri üs olduğunu öğrenilmesi vicdana, demokrasiye, ahlaka uyan hareketler mi?”

“2019’da bildirilmişti, şimdi herhangi bir bildirim yapılmadı”

Havalimanı, ilk kez 2019 yılında askeri amaçlarla kullanılmaya başlanmıştı. Dönemin UBP – HP Hükümeti, Türkiye’den gelen talep üzerine Geçitkale Havalimanı’nı, sözleşmedeki “mücbir sebepler” maddesi uyarınca bir süreliğine askerin kullanımına vermişti.

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, çektiği videoda, 2019 yılında dönemin Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Elçisi Ali Murat Başçeri ve Asil Nadir arasında bir toplantı gerçekleştiğini anlattı.

Nur Nadir bu toplantıda, havalimanının askeri amaçlarla kullanımı için sözleşmedeki “mücbir sebep” maddesine işaret edildiğini ve bölgenin “tehlike geçene kadar” SİHA/İHA üssü olarak kullanılmasının talep edildiğini, Nadir’in de bunu kabul ettiğini iddia etti.

Özersay: “Asil Nadir’e bizzat bildirilmiştik”

YENİDÜZEN’e konuşan dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, söz konusu toplantıda, hangi maksatla ve sözleşmenin hangi maddesine dayalı olarak böyle bir kullanımına gidileceğinin Asil Nadir’e bizzat bildirildiğini söyledi.

Ancak Asil Nadir bu kez, “fesih” durumunun “kendisine konuşulmadan, danışılmadan” yapıldığını söyledi, konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.

Asil Nadir:

“Türkiye’de pek çok havalimanında asker ve sivil bir arada”

YENİDÜZEN’e konuşan Asil Nadir, Türkiye’deki pek çok havalimanının askeri ve sivil işleri aynı anda yapabildiğini belirtti, “İzmir öyle, Antalya öyle… Bunları göz ardı etmemek lazım” dedi.

“Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri, doğru düzgün bir ekonomik yapının oluşmamasıdır” diyen Asil Nadir, “Ekonomik yapısı olmayan bir ülke hayır etmez. Ben, on binlerce istihdam yaratacak, devlete inanılmaz bir gelir getirecek bu işe, hayatımda hiçbir şeye harcamadığım kadar emek harcadım” ifadelerini kullandı.

“Bana hiç konuşmadan, danışmadan…”

Geçitkale Havalimanı’nın kullanım haklarıyla ilgili imzaladıkları sözleşmede, “mücbir sebep” maddesi bulunduğunu söyleyen Nadir, “Bu maddeye ihtiyaç yok, güvenliğimiz için her şey yaparım” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama ekonomik yapıya ihtiyaç varken, düzgün yapıdan bahsediyorum, kayıtlı ekonomiden bahsediyorum. Ülkede son dönemlerde neler yaşandığını herkes görüyor, insanlar vuruluyor. Bunlar bizi rahatsız ediyor. İki türlü ekonomi var; biri namuslu, düzgün… Benim kurduğum onlarca fabrika ne oldu? Ben insanlar onurlu şekilde para kazansın diye ciddi gayretler verdim. Onurlu yaşamlarını devam ettirmeleri benim için çok önemli. Bana hiç konuşmadan, danışmadan… Böyle bir şeye ihtiyaç varsa, benim Geçitkale’de binlerce dönüm arazim var.”

“Dış dünyayla bağlantı kurulmadan bu işler hayır etmez”

Havalimanının kullanım haklarını devraldıktan sonra “tek bir çivi bile çakmamakla” eleştirilen Nadir, “Yetkililere anlatmadığım proje, göstermediğim şey kalmadı. Çapa, kürek vurmamışım… Ne alakası var? Kaç tane proje yaptınız hayatınızda? Dış dünyayla bağlantı kurulmadan bu işler hayır etmez” dedi.

“Yüksek gerilim hatları nedeniyle havalimanının çalışma imkanı yok”

Yüksek gerilim hatları nedeniyle havalimanının “çalışmaz halde” olduğunu söyleyen Nadir, “Bunun düzeltilmesi gerektiğini defalarca söyledim. Bu direklerle havalimanının çalışma imkânı yok, uçak inip kalkamıyor. Bunun kalkması için de birkaç kez devlet bütçe ayırdı, sonra kaç yıl geçti, kaldırın bunları dedik, yapılmadı” ifadelerini kullandı.

“Hukuk yoluna başvuracağım”

Sözleşmenin, kendisine bildirilmeden feshedildiğini yineleyen Nadir, soru üzerine, “Hukuk yoluna başvuracağım. Ama bu İHA, SİHA getirilmesin diye değil. Buranın en önemli sorunu ekonomik yapının oluşmamasıysa ve ekonomik yapıya fayda sağlayacaksa bu proje, neden bunu düşünmeden hareket etme tutumu var? Bunu hazmedemem” dedi.

Nadir, “Bu ülkedeki ekonomik yapının oluşması belki de en ehemmiyetli konu. Türkiye’de askeri ve sivil havalimanları var. Dünyada da bir sürü var. Burada da neden olmasın diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.