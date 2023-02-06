Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesi Kıbrıs'ta!
Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesi sağsalım Kıbrıs’a geri döndü, ailelerin göz yaşları sel oldu...
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Depremden etkilenen bölgede bulunan kafilelerden biri olan Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesi, Ercan Havalimanı’na ulaştı.
Adıyaman’a spor müsabakaları için giden öğrenci kafilesinde, üçü kafilede olmayan 17 öğrenci, 2 de öğretmen bulunuyor.
Uçağı karşılayan ailelerin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel , Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bazı bakanlar da yer aldı.
Kafile, alkışlarla ve göz yaşlarıyla karşılandı.
Gözler, Adıyaman'daki İsias Otel'e çevrildi.
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Etiketler : öğrenci, deprem, canbulat özgürlük ortaokulu