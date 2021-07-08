Canaltay: “Eylem yapan vatandaşlarımızın talepleri haklı bir taleptir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Lefke’de eylem yapan yurttaşlarının haklı olduğunu ifade ederek, “kısa sürede yolu kullanıma açmak için çalışmalarımız tamamlanacaktır” dedi.

Canaltay’ın açıklaması şöyle:

“Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, yol sorunu nedeniyle eylem yaptılar.

Kendilerini çok iyi anlıyorum ve bilmelerini isterim ki sorunu çözmek için gerekli adımlar atıldı.

Yol üzerindeki tek sorun, ağaçlar. Ağaçların sökülmesi, zarar görmeden başka blr bölgede ekilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.

Yıllardır biriken sorunlara, kısa sürede çözümler üreterek, vatandaşlarınıza hizmeti sürdürüyoruz.

Kısa sürede, yıllardır bekleyen çok sayıda sorunu çözdük. Güzelyurt- Lefke yolu ile ilgili de gerekli tüm sorunları çözme noktasına geldik.

Eylem yapan vatandaşlarımızın talepleri haklı bir taleptir, kısa sürede yolu kullanıma açmak için çalışmalarımız tamamlanacaktır.”