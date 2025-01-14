Çamlıköy-Yılmazköy anayolunda trafik kazası: 3 yaralı
Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda Kılıçaslan yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda Kılıçaslan yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Ahmet Kurtul (E-64) saat 11.00'de yönetimindeki HR 010 plakalı araçla seyir halindeyken sağ şeride geçip karşıdan gelen Reşat Sarp (E-84) yönetimindeki PR 129 plakalı salon araçla çarpıştı
Kaza sonucu yaralanan Sarp kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, araçta yolcu olarak bulunan Özenç Sarp (K-81) Kolan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahmet Kurtul ise, kaburgasında kırık teşhisiyle müşahede altına alındığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden kendi isteğiyle taburcu edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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