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  3. Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy ile Gemikonağı – Günebakan anayollarında levha çalışması olacak
Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy ile Gemikonağı – Günebakan anayollarında levha çalışması olacak

Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy ile Gemikonağı – Günebakan anayollarında levha çalışması olacak

Karayolları Dairesi, Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy ile Gemikonağı – Günebakan anayollarında trafik levha çalışması olacağını duyurarak, sürücüleri dikkatli olma konusunda uyardı.

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Karayolları Dairesi, Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy ile Gemikonağı – Günebakan anayollarında trafik levha çalışması olacağını duyurarak, sürücüleri dikkatli olma konusunda uyardı.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarından 16 Mayıs cumaya kadar Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy anayolunda; çarşambadan 26 Mayıs pazartesinde kadar da Gemikonağı – Günebakan anayolunda düşey işaretleme standart trafik levhasıyla ilgili çalışması yapılacak.

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