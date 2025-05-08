Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy ile Gemikonağı – Günebakan anayollarında levha çalışması olacak

Karayolları Dairesi, Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy ile Gemikonağı – Günebakan anayollarında trafik levha çalışması olacağını duyurarak, sürücüleri dikkatli olma konusunda uyardı.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarından 16 Mayıs cumaya kadar Çamlıbel – Koruçam – Sadrazamköy anayolunda; çarşambadan 26 Mayıs pazartesinde kadar da Gemikonağı – Günebakan anayolunda düşey işaretleme standart trafik levhasıyla ilgili çalışması yapılacak.