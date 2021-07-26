‘Çamaşır yıkanması’ konusunda tartışma çıktı: Kardeşlerden biri yaralandı, biri mahkemede…

Alayköy’de ‘çamaşırların yıkanması’ konusunda aralarında çıkan tartışma sonucunda kardeşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan E.K, yargı huzuruna çıkarıldı.

Polis, kardeşinin zanlıdan şikayetçi olmadığını aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, zanlı E.K’nin 25 Temmuz’da saat 23.30’da kardeşi ile çamaşırların yıkanması konusunda çıkan sözlü tartışma sonrasında birbirlerini darp ettiklerini söyledi.

Olayın ardından zanlının tasarrufunda bulundurduğu 16 cm uzunluğunda bıçakla kardeşini sağ dirsek kısmından yüzeysel yaraladığını belirtti.

Kardeşi şikayetçi olmadı

Polis, olayın soruşturmasının komşuların şikâyeti üzerine başladığını belirtti, zanlının kardeşinin şikâyetçi olmadığını aktardı.

Olayla ilgili tahkikatın tamamlandığını belirten polis memuru, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Zanlının, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verildi. (Evrim Kamalı)