Çamaşır makinesini çalıp hurdaya satmakla suçlanıyor

“Çamaşır Makinesi hırsızlığı” ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, huzurda bulunan zanlı D.Y.’nin “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 6 Mayıs tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da bir berber dükkânı önünde bulunan 3 bin TL değerindeki çalışır vaziyetteki çamaşır makinesinin zanlı tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 13 Haziran tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, vermiş olduğu sözlü beyanında bahse konu makineyi Haspolat’ta faaliyet gösteren bir hurda işletmesine sattığını belirttiğini anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını ve aranan bir şahıs ile alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.