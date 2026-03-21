"Çamaşır makinesi gürültü çıkarıyor" gerekçesiyle komşusuna cam şişe savurdu

Gönyeli’de dün komşusuna cam şişeleri savurup, bağırarak rahatsızlık veren şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah 10.00 sıralarında, Gönyeli’de sakin M.A.(E-29), üst dairedeki komşusuna ait çamaşır makinesinin gürültü çıkardığı gerekçesiyle, komşusunun giriş kapısına giderek, tasarrufundaki cam şişeleri ona vurabilecek mesafede savurup, bağırarak rahatsızlık yaptı.

Polis tarafından M.A.’nın üzerinde yapılan aramada, kanunsuz olarak bulundurduğu çakı tespit edildi, emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı, konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa’da üç kişi tutuklandı

Dün ve bugün, Lefkoşa’da kamuya açık yerde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten 3 kişi tutuklandı.

Bedreddin Demirel Caddesi'nde A.O.(E-28); Fuar alanında ise U.Y.(E-22) ve A.K.(E-28) yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdi. A.O.'nun (E-28) 139 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.