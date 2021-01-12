Çaluda anjiyo oldu
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, sabah saatlerinde rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, sabah saatlerinde rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çaluda’ya yapılan ilk tetkikleri sonrası anjiyo yapıldı.
Hastane’den alınan bilgiye göre, Çaluda’nın sağlık durumunun iyi olduğu hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
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