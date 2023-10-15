Çalıştığı yerden para çalıp, bet oynadı

Çalıştığı iş yerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan, o parayla da bet oynadığını söyleyen 24 yaşındaki U.A. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, olayla ilgili detayları paylaştı ve zanlının “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren bir telefon mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan zanlının 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan paranın 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro‘luk kısmını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, zanlının iş yeri tarafından yapılan şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde çaldığı paralarla bet oynadığını söylediğini aktardı. Polis, iş yeri yetkililerin geriye dönük hesapları kontrol ettiğini, çalınan miktarın artabileceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.