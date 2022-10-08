Çalıştığı yerden 20 bin TL sirkat etmekle suçlanıyor

Girne'de satın alma sorumlusu olarak çalışmakta olduğu iş yerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Kamalı

29 Eylül 2022 tarihinde, Girne'de Afitap Kebap isimli iş yerinde satın alma sorumlusu olarak çalışmakta olan zanlının Eylül ayı için restoranın ihtiyaçlarını karşılaması amacı ile kendisine teslim edilen toplam 20 bin TL parayı restoran için harcadığını göstermek amacıyla sahte olarak düzenlediği 1961 seri numaralı teslim fişini muhasebeye fatura olarak girerek konu parayı sirkat ettiğinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının sahtelediği evrakların incelenmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.