Çalıştığı şirketten 355 bin TL'lik kablo çaldı

Yılmazköy'de çalıştığı şirkete ait 355 bin 500 TL değerindeki yer altı kablolarını çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Yılmazköy'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan olan M.Y.’nin (E-44), şirkete ait toplam 355 bin 500 TL değerindeki muhtelif ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığı tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklandı.

Sahtekarlıkla para temini

Lefkoşa’da bulunan bir apartman dairesinin ayrı ayrı kiralanan bir odasını, kiralama yetkisi olmadığı halde kiralayan F.A.’nın (E-27), toplam 980 Stg nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklandı.