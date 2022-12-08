Çalıştığı iş yerinin deposundan 4 bin dolar değerinde mal çaldı, tutuklandı
Girne’de çalıştığı işletmeye ait depoda muhafaza edilen 3 bin 830 ABD Doları değerindeki 18 ses mikrofonunu çaldığı tespit edilen B.G.(E-31), tutuklandı.
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Girne’de çalıştığı işletmeye ait depoda muhafaza edilen 3 bin 830 ABD Doları değerindeki 18 ses mikrofonunu çaldığı tespit edilen B.G.(E-31), tutuklandı.
5 Kasım’da meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Girne Turizm Limanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken çantasında yapılan aramada, toplam 291 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunan Y.D.(E-28) tutuklandı.
Dün saat 13.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam editör.
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