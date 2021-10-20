Çalıştığı fabrikadan un çalıp satan kişi tutuklandı

Arun şirketinde çalıştığı sırada, sattığı unların parasını şirket muhasebesine vermediği tespit edilen zanlı S.Ö tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlının 19 Ekim saat 08.30’da, işletmeciliğini Tolga Ahmet Raşit’in yaptığı Lefkoşa’daki Arun isimli un fabrikasının deposunda çalıştığını ve 260 TL değerinde 25 kilogram ağırlığında iki torba unu sirkat etme suçundan tutuklandığını belirtti. Tahkikatın yeni başladığını ve alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının geriye dönük yaptığı satışlar sonucu yazdığı fatura ve makbuzların karşılaştırılacağını söyleyen polis, S.Ö’nün 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.