Çalışmalar sabaha dek sürdü

Ada genelinde elektrik üretiminde sıkıntı olmadığı, bölgesel olarak bazı hatlarda kopmalar olduğu için yer yer elektrik kesintilerinin devam ettiği belirtildi.

Yağışların sürmesi nedeniyle çalışmalar güçlükle devam ediyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, ada genelindeki elektrik akışıyla ilgili son durumu YENİDÜZEN’e aktardı.

Dikmen ve Girne’ye dün akşam saatlerinde elektrik verildiğini ifade eden Gökbörü, Çatalköy arasında kırılan direklerin tamirinin sürdüğünü belirtti.

Akşamdan beridir tamiratların hiç durmadığını anlatan Gökbörü, tüm ekiplerin teknecikte çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

“Teknecikte ana kule devrildi, orada yerine başka kule dikilecek. Bugün akşam ve yarına kadar tüm işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Ekipler sabaha kadar çalıştı.” diyen Gökbörü, tüm bu çalışmaların iki gün süreceği öngörüsünü paylaştı.