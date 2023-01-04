Çalışma izinsiz 235 işçi, 2 milyon 147 bin TL para cezası

▶ Çalışma yaşamında, emekçilerin en fazla şikayet ettiği konu ‘ücret’ ve ‘ek mesai’ oldu. Çalışma Dairesi resmi verilerine göre Ağustos ayına kadar 224 çalışan ücret ve ek mesai konularında yaşadıkları sıkıntı nedeniyle daireye başvurdu.

▶ Öte yandan alım gücünün eridiği, birçok iş yerinin kapandığı dönemde dairenin ‘güncel’ verilerine göre ülkedeki işsiz sayısı 1124 oldu. Ağustos sonu itibariyle ‘işsizlerin’ 671’i kadın, 453’ü erkek.

İŞTE 8 AYLIK ‘ÇALIŞMA’ HAYATI:

Çalişma Dairesi’nin ‘güncel’ verilerine göre Ağustos sonuna kadar ülkedeki işsiz sayısı 1124 oldu.

Ağustos sonu itibariyle ‘işsizlerin’ 671’i kadın, 453’ü erkek.

İş isteğiyle bekleyen engelli sayısı: 892

Daire’ye 440 şikayet iletildi. Ücret ve ek mesai konusu ilk sırada.

8 ayda bin 601 işyeri denetlendi.

Çalışma izinsiz 235 işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 2 milyon 147 bin TL para cezası kesildi.

Aynı dönemde İş Yasası’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle de 1 milyon 81 bin 316 TL para cezası verdi.

Çalışma yaşamında emekçilerin en fazla şikayet ettiği konu ‘ücret’ ve ‘ek mesai’ oldu.

Çalışma Dairesi resmi verilerine göre, Ağustos ayına kadar 224 çalışan ücret ve ek mesai konularında yaşadıkları sıkıntı nedeniyle daireye başvurdu.

102 çalışan izin hakkı, 101 çalışan ise ihbar ve kıdem tazminatıyla ilgili yaşadıkları sorunu daireye taşıdı, yardım istedi.

YENİDÜZEN’in Çalışma Dairesi’nden aldığı bilgiye göre; Ocak-Ağustos ayları arasında ‘çalışma hayatının’ resmi çizildi.

Alım gücünün eridiği, birçok iş yerinin kapandığı dönemde dairenin ‘güncel’ verilerine göre ülkedeki işsiz sayısı 1124 oldu.

Ağustos sonu itibariyle ‘işsizlerin’ 671’i kadın, 453’ü erkek.

Bununla birlikte iş isteğiyle bekleyen engelli sayısı ise 892.

1601 işyerine denetim, milyonlarca TL ceza…

Öte yandan Çalışma Dairesi, 8 ayda bin 601 işyerini de denetledi.

Çalışma izinsiz 235 işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 2 milyon 147 bin TL para cezası kesti.

Bu cezaların yalnızca 486 bin 51 TL’sini tahsil edebildi.

Aynı dönemde İş Yasası’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle de 1 milyon 81 bin 316 TL para cezası verdi.

Bu cezanın da 336 bin 467 TL’sini tehsil edilebildi.

440 şikayet…

Çalışanlar, Çalışma Dairesi’ne farklı konularda 440 kez şikayette bulundu.

Şikayet konularında başı ücret ve ek mesai çekti.

Izin hakkı ve ihbar/kıdem tazminatı da dikkat çeken şikayet konularındandı.

Söz konusu dönemde 224 çalışan ücret ve ek mesai konularında yaşadıkları sıkıntı nedeniyle daireye başvurdu.

102 çalışan izin hakkı, 101 çalışan ise ihbar ve kıdem tazminatıyla ilgili yaşadıkları sorunu daireye taşıdı, yardım istedi.