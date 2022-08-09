Çalışma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında yabancı çalışma izin işlemleri ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz imza koydu.

İş birliği protokolü kapsamında KTTO kendi üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürüterek üyelerine aşağıda özetlenen hizmetleri sağlayacak.

Protokole göre;

• Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanarak Bakanlığın ilgili merkezine sunulacak.

• Süreç Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından takip edilerek sonuçlandırılacak.

• Banka Teminat mektubu düzenlemesi KTTO üyeleri için uygulanmayarak üyelerin üzerindeki teminat yükü kalkacak.

İmzalanan iş birliği protokolün yürütmesi ve uygulaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ortak bir komite kurularak 10 iş günü içinde gerekli form ve belgeler hazırlanıp Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine ilan edilecek.

Söz konusu protokol ile taraflar, genelde kayıt dışı işçiliğin özelde ise kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemeyi, işgücü piyasasının düzen ve denetim altına almayı ve haksız rekabeti ortadan kaldırılmayı amaçlamıştır.

Ayrıca Protokol kapsamında KTTO ülkede istihdam edilebilirliği artırmaya ve işsizliği önlemeye dönük Meslek Yüksekokulu / Koleji projesinin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği ve finansman desteği sağlayacak.