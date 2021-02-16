Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ulaştırmaya yarın başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihtiyaçlı kişilere yönelik gıda yardımlarına yarın başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki "Gıda Bankası" aracılığıyla dağıtılacak yardımlarla 10bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Basın mensuplarına çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, gıda yardımları için son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğunu ancak pandemi sürecinde yardım ve gıda dağıtımlarının süreceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, bakanlık toplantı salonunda düzenlediği basınla sohbet toplantısında, gıda yardımı projesiyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, projeye destek veren milletvekilleri Doğuş Derya, Zeki Çeler, Gülşah Sanver Manavoğlu ve muhtarlar katıldı.

Çağman, Pandemi sürecinde yardıma muhtaç bireylere yardım paketi hazırlama ve dağıtma projesi başlattıklarını ifade ederek, önemli olanın ihtiyaçlı insanlara ulaşmak destek olmak ve dayanışma ile yardımlaşmayı ön plana çıkarmak olduğunu vurguladı.

Muhtarların da desteğiyle, gerçekten ihtiyaçlı insanlara ulaşacaklarına inanç belirten Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde ulaşılabilecek herkese ulaştıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar da, basına projenin detayları ile ilgili bilgi verdi.

Bayraktar, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki "Gıda Bankası" aracılığıyla toplanan yardımlarla 10 bin civarında kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Engelsiz yaşam evinin depo olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden Bayraktar, yardımlardan, pandemi dolayısıyla işini kaybeden veya ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, ihtiyaçlılar, yabancıların yararlanacağını söyledi.

Gıda yardımı için bakanlığa 9 bin 266 başvuru geldiğini ifade eden Bayraktar, elemelerin ise maliye kanalıyla yapılacağını, aynı haneden birden fazla kişi yardım istediyse eleme olacağını kaydetti.

İnterneti olmayanlara, gıda paketlerinin sosyal yardım daireleri aracılığıyla yapılacağını, ihtiyaçlıların oradan talepte bulunacağını ifade eden Bayraktar, yardımın sürdürülebilir olması için destek verenlere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bayraktar, 5 bin paketin hazır olduğunu ifade ederek, tüm ihtiyaçlı insanlara yarından itibaren ulaştırılmaya başlayacağını söyledi.