Çalışanlardan Mağusa belediye başkanına: “İstifa da bir erdemdir”

Mağusa Belediyesi’nde 8 Nisan’da başlayan uyarı grevi halen sürüyor.

Çalışanlar, bu sabah belediye önünde toplanarak, Anıt Çemberi’ne yürüdü, orada “Artık yeter! İstifa da bir erdemdir” yazılı pankart açtı.

Ardından KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve Vergi-Sen’in yaptığı greve destek vermek için Gazimağusa Vergi Dairesi ve Motorlu Araçlar şubesi önüne geldi.

Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, uyarı grevinin yarın da devam edeceğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sakallı, Belediye Başkanı tarafından 20 Milyon TL borçlanma konusunda geri adım atılmadığı kaydederek, personel maaşlardaki sıkıntının da hala giderilmediğini söyledi.

Sakallı, sorunlara çözüm bulunmaması halinde Mağusa Belediyesi’nde Çarşamba günü süresiz greve gidileceğini de açıkladı.