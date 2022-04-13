Çalışanlar sokakta haykırıyor: Artık yeter!

Mağusa Belediyesi’nde 8 Nisan’da başlayan, günlerdir süren uyarı grevi süresiz greve dönüştü.

Belediye emekçileri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, seslerini duyurmak için şu sıralarda Salamis Yolu’nda yürüyüş yapıyor.

Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, bugün itibariyle belediyede süresiz grev başlattıklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sakallı, Belediye Başkanı tarafından 20 Milyon TL borçlanma konusunda geri adım atılmadığını yineledi, personel maaşlardaki sıkıntının da hala giderilmediğini hatırlattı.