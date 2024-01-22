Çalışanlar iş bıraktı

Birleştirilen Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi’nin, “eski Büyükkonuk Belediyesi çalışanları” sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Devrimci Genel İş Başkan Vekili Semih Kolozali, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasada, birleşen belediyelerde TİS ile ilgili “çalışanın lehine olan kullanılır” ibaresinin bulunmasına karşın, “maaş uyumlaştırması” yapmadığını söyledi.

Kolozali, 1 yıldır çeşitli bahanelerle ertelendiğini söylediği sosyal haklarla ilgili çalışanların isyan ettiğini ve iş bıraktığını kaydetti.

Devrimci Genel İş Başkan Vekili Semih Kolozali, belediyelerin “birleştirilmesi” sonrası Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) kaynaklı sorunların baş gösterdiğini söyledi.

Kolozali, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasada, birleşen belediyelerde TİS ile ilgili “çalışanın lehine olan kullanılır” ibaresinin bulunmasına karşın, “maaş uyumlaştırması” yapmadığını söyledi:

“Büyükkonuk, birleşmeden önce de borçlu bir belediye idi. Ancak Mehmetçik Belediyesi, daha iyi durumdaydı ve TİS’i daha iyi sosyal haklar barındırıyordu. Bu nedenle eski Büyükonuk Belediyesi çalışanlarının haklarının, Mehmetçik ile uyumlaştırılması gerekiyordu. Fakat 1 yıldır bu yapılamıyor.”

Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi’nin, maaşları ve sosyal hakları uyumlaştırmak yerine, farklı sorunlar ortaya koyduğunu anlatan Kolozali, “Belediye yönetimi, eski Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu döneminde imzalanan TİS’lerde paraf eksiği olduğunu, bu nedenle sözleşmelerin geçersiz olduğunu iddia ediyor. Belediye Başkanı, bu konuda Sayıştay’dan görüş almak istediğini söyledi. 1 yıldır bekliyoruz ama Sayıştay raporu bir türlü tamamlanamadı” şeklinde konuştu. “TİS’lerde çelişki olsa bile yasa, çalışanın lehine olan uygulanır diyor” vurgusunu yapan Kolozlali, şöyle devam etti:

“Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi yönetimi, rapor gelmeden hareket etmeyeceklerini belirtiyor, yasaya uyuyormuş gibi yaparak kılıf uyduruyor. Sayıştay Başkanlığı ile defalarca görüştük. Orta yolu bulmaya çalıştık. Geçtiğimiz ay ciddi bir yol almışken, belediye yönetimi başka bir iddia ortaya attı: 2011 yılından sona Büyükkonuk Belediyesi’ne giren personellerin özlük dosyalarındaki evraklarının eksik olduğunu, kadrolarının olmadığını, geçici personel olarak çalıştıklarını öne sürdü.”

Tüm bu gelişmeler üzerine çalışanların 1 yıldır haklarını alamadıklarını vurgulayan Kolozali, “Gelinen noktada, emekçiler iş bıraktı” dedi.