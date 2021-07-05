“Çalışanlar haklarını alamıyor”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ek mesailer ve zamanında ödenmeyen maaşlara ilişkin Mağusa Belediyesi’ne ‘çalışanın hakları’ hatırlatması yaptı, eyleme gerek duyulmadan sorunun çözülmesini talep etti.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, göreve geldikleri 28 Mayıs tarihinden itibaren belediye yönetimi ile yapılan tüm görüşmelerde, gerek sendikal hakların gerekse yasalarla belirlenmiş olan çalışanların onbeşlik ve aylık maaş ödemelerinin gününde geciktirilmeden yapılmasının önemini ve bu konudaki hassasiyetlerini belirttiğini hatırlattı.

Gerek Sendikal hakların gerekse maaş ödemelerinin tarihleri net bir şekilde bilinmesine rağmen sendikal haklar, maaşlar ve ek mesai ödemeleri konusunda Belediye İdaresinin gerekli hassasiyeti göstermediği ve tüm çalışanların zamanında ve aynı anda haklarını alamadıklarına da işaret eden Sendika, bu konunun çok ivedi olarak çözüme kavuşturulmasını istedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak “ÖNCE ÇALIŞANIN HAKLARI’ anlayışlarından feragat etmeyeceklerinin de altını çizen sendika, “sorunun ivedi olarak giderilmemesi durumunda, çalışanlarımız ve Belediye idaresi arasında yaşanabilecek herhangi bir görüş ayrılığı veya eyleme gerek duyulmadan çözüm yolunun bulunmasını arz ederiz” dedi.