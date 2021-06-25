Çalıntı telefonları satarken yakalandılar

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Z.U.H., ve S.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, olguları aktardı.

Polis, zanlıların ‘ikametgâhtan sirkat’ suçuyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 23 Haziran tarihinde Pakistan uyruklu bir kişinin evinden çalınan iki telefonla ilgili zanlıların Girne’de çalıntı telefonlardan birini satarken tespit edildiğini anlattı.

Polis, çalıntı diğer telefonun arandığını belirtti. Polis, bu bağlamda zanlıların serbest kalması aranan emarelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.