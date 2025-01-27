Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada, 61 araçla ilgili yapılan incelemeler sonucu; bu araçların çalıntı, klonlanmış veya finanslı olduğunun tespit edilmesine rağmen, bu araçlardan bazılarının hükümet tarafından Resmi Hizmet Aracı (RHA) olarak kullanmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Erhürman, İngiliz makamlarıyla yapılan iş birliği sonucunda, söz konusu araçların hukuka aykırı bir şekilde KKTC’de bulunduğunun bildirildiğini buna rağmen 61 araçtan 27’sine ilişkin herhangi bir talep gelmediği gerekçesiyle söz konusu araçların Emlak Malzeme Dairesi’ne devredildiğini ve bazılarının şu an RHA olarak kullanıldığını söyledi.

“Çalıntı olduğu tespit edilen araç ithalatçılar tarafından ithal edildiyse, bu durumda ithalatçının da hukuki süreçle karşılaşması gerekir.” diyen Erhürman, çalıntı bir aracın devlet tarafından resmi hizmet aracı olarak kullanılmasının hukuken mümkün olmadığını vurguladı, “Çalıntı bir aracın devlet tarafından kullanılabileceğine dair bir hüküm yok.” ifadelerini kullandı.