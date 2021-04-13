“Çaldıklarını satmak isterken yakalandılar”

Lefkoşa Surlariçi’nde 12 Nisan günü ‘Mobil Link’ isimli mağazanın penceresindeki kilidi kırarak içeri giren ve birçok elektronik eşya ile 2 bin 850 TL’yi sirkat eden zanlılar P.K ve K.K.K. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, iki zanlının birçok elektronik eşya çaldığını, bunları satmak isterken yakalandıklarını mahkemeye aktardı.

Olayla ilgili bir kişinin daha arandığını aktarırken, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis: “Sirkat ettikleri elektronik eşyaları Lefke’de satmaya çalıştılar”

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener iki zanlının “Dükkan açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarıyla tutuklandığını belirtti.

Şener, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi’nde faaliyet gösteren Mobil link isimli elektronik mağazasının penceresini kırıp dükkana girdiklerini, mağaza içerisinde bulunan 39 adet Iphone 12 marka cep telefonu, 1 adet apple marka saat, 1 adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı sirkat ettiğini kaydetti. Zanlıların aynı gün Lefke’de sirkat ettikleri elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Şener, zanlıların kullanımında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada sirkat edilen elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.

Olayla ilgisi olan 1 kişi daha aranıyor

Şener, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet İphone marka telefon 1 adet Apple saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu vurgulayarak, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin de aranmakta olduğunu anlattı. Soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Şener, serbest kalmaları halinde aranan emarelere ve bir kişiye etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.