Çaldıkları ürünleri sattılar, kaza yapınca tutuklandılar

Lefkoşa’da bir iş yerinden çaldıkları ürünleri satan 16 yaşındaki K.İ.Y. ile A.N.Ş, trafik kazası yapınca yakalandı.

Zanlılar, dün mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, Lefkoşa’da 3-5 Temmuz tarihleri arasında, kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidinin kasten kırılarak açıldığını ve 2 adet kahve makinesi, tost makinası, diz üstü bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalındığını söyledi.

Olayın ardından kamera görüntülerinin incelendiğini dile getiren polis, suçun 16 yaşındaki K.İ.Y ile A.N.Ş tarafından işlendiğini anlattı.

Trafik kazası yapınca yakalandılar

Polis, zanlıların aranan şahıs ilan edildiğini söyleyerek, 6 Temmuz’da Güzelyurt’ta trafik kazası yapınca yakalandıklarını belirtti.

Zanlıların aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye teslim edildiklerini açıklayan polis, yapılan soruşturma sonucu çalınan tost makinesini 250 TL, bilgisayar ve 2 adet kahve makinesini ise 3 bin 500 TL’ye sattıklarının belirlendiğini dile getirdi.

3 gün tutukluluk

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının ilk etapta soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.