Çaldıkları paralarla Ercan’da yakalandılar

Girne’de meydana gelen ‘soygun ve ciddi darp’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.E., ve A.N., Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Mehmet Dağdelen 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Girne’de iki zanlının nakit para karşılığı kripto satmak için davet ettikleri Rus vatandaşı A.O.’yu ciddi şekilde darp edip ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandı ile bağlayarak tasarrufunda bulunan 16 bin Amerikan Doları ve 1.000 Türk Lirası nakit parasını alıp sirkat ettiklerini söyledi.

Müşteki olay anını kameraya çekti..

Polis zanlıların incelenen kamera görüntüleri ve müştekinin kendilerini telefon kamerası ile kaydetmesi tespit edildiği ve arama başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlıların Taksi ile Ercan Havaalanına gittiklerini Antalya uçağına binmek üzere tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis tutuklanan zanlıların sözlü beyanları olduğunu bu beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.