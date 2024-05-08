“Çaldığı paraları eski devlet laboratuvarında saklıyordu”

Lefkoşa’daki bir tüp bebek merkezinden 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 İngiliz Sterlini nakit parayı çalıp, eski Devlet Laboratuvarında saklayan şahıs, kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

702 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlı, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı ve 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, O.M.N. isimli zanlının Salı gecesi Lefkoşa’daki bir tüp bebek merkezine, penceredeki demir korkulukları sökerek cam kısmından giriş yaptığını ve 7 bin 500 TL’lik hasara yol açtığını belirtti.

Polis, iş yeri içerisine giren zanlının ahşap çekmece içerisinde bulunan 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 İngiliz Sterlini nakit parayı sirkat ederek kaçtığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamın zanlının camı kırıp korkulukları sökmek amacıyla kullandığı 1 adet levye ve 1 adet demir çubuğu olay mahallinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini zanlının aynı gün incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiğini, sirkat ettiği paraları saklamış olduğu Eski Devlet Kimya Laboratuvarı avlusu içerisinde olduğunu söyleyip sakladığı yeri gösterdiğini ve paraların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlının ayrıca olay günü kullandığı eldivenleri ve giymiş olduğu kıyafetleri de ikamet ettiği apartmanın dam kısmında olduğunu gösterdiğini ve konu eldivenlerle kıyafetlerinde emare yapıldığını aktardı.

Polis memuru ayrıca zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren toplam 702 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğini de belirterek herhangi bir yasal bağı bulunmadığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmı tamamlanmış olup davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.