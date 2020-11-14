Çağman: "Hayretler içerisindeyim"

Demokrat Parti Girne milletvekili Koral Çağman, Özgür Gazete'ye yaptığı açıklamada parti "UBP+YDP+DP koalisyonunu" konusunda anlaşıldığını medyadan duyduğunu kaydetti, sitem etti.

Hayretler içinde olduğunu belirten Çağman, geçtiğimiz hafta savunduğu “YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun, benim onayımla bakan olmasına asla müsaadem yoktur” görüşünün hala arkasında durduğunu da kaydetti.

Kaynak: Özgür Gazete