Çağdaş Müzik Derneği'nden sanatçı, yazar İlkay Adalı’ya ziyaret

Ersin Tünay başkanlığındaki Çağdaş Müzik Derneği üyeleri Dünya Sanat Günü dolayısıyla sanatçı, yazar İlkay Adalı’yı ziyaret ederek plaket takdim etti.

Ziyarete ilişkin Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamada, ülkemizde sadece bir basın açıklaması yapılan gün gibi hissettirilen Dünya Sanat Günü’nde Derneğin hem farkındalık yaratmak hem de hayattayken sanatçılara değer vermek gerektiği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada “Devletimizin sanata ve sanatçıya daha fazla değer verip desteklediği günlere olan özlemimizle, ülkemizde sanatıyla gönüllerde taht kuran değerli büyüğümüz, kıymetli sanatçımız İlkay Adalı başta olmak üzere tüm sanat camiasının gününü kutlar esenlikler dileriz” denildi.