Çağdaş Müzik Derneği, Çocuk Onkoloji Bölümüne bağış yaptı

Çağdaş Müzik Derneği, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'ne tıbbi cihaz bağışı yaptı.

Dernek Başkanı Ersin Tünay, “Her şarkı bir hayattır” adlı konserden elde edilen gelirle alınan cihazları servis yetkililerine teslim etti.

Dernek, Çocuk Onkoloji Bölümü'ne, mikroskop, yatak başı monitör, acil arabası, pump cihazı ile tedavileri devam eden çocukların talepleri doğrultusunda kırtasiye ve elektronik hediyeler bağışladı.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, Çocuk Onkoloji Bölümü'ne, “Müzik sevginin, sevgi de yaşamın kaynağıdır” sloganıyla yapılan bağış etkinliği ile ilgili konuşan Dernek Başkanı Ersin Tünay, sanat yanında sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.

Tünay, bugün Çocuk Onkoloji Bölümü'ne söz verdikleri cihazları bağışladıklarını, ayrıca çocuklara özel hediyeler getirdiklerini söyleyerek, konserden elde edilen gelirle ilgili detaylı bilgi verdi, yardım ve desteklerin süreceğini kaydetti.

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tünay, son yardım konserini verdiklerini, ancak taahhüt ettikleri tüm yardımları yapmaya devam edeceklerini, çocukların talepleri olan enstrüman eğitimlerinin yapılacağını belirtti.

Servis yetkilileri de, derneğe teşekkür ederek, cihaz ve hediyeler yanında müzik eğitimi desteğinin çocuklar için önemine vurgu yaptı.