Çağdal: "Kurşunsuz 95 benzin gün içerisinde limitli verilecek"

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, bu sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, 2 gündür yaşanan akaryakıt krizi hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaptı.

Çağdal, bugün sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) ve Altınbaş Petrol’ün (ALPET’in) akaryakıt istasyonlarına akaryakıt vermeyi durdurması üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.

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