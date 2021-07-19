Ç128, Ç1974 oldu!

Alsancak Çıkartma Plajı’na kurulan ve müze olarak tasarlanan savaş gemisinin üzerindeki Ç128 yazısı, Ç1974 olarak değiştirildi.

Söz konusu gemi 1974 savaşında kullanılmıştı. Geçtiğimiz aylarda üzerindeki Ç128 yazısının Türkiye Merkez Bankası’nın kayıp 128 milyar dolarını anımsattığına dair mizah içerikli haberler çıkmış, ardından ise yazı silinmişti.

Geminin isminin Ç1974 olarak değiştirildiği fotoğraflara yansıdı.