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Büyükkonuk - Kaplıca anayolunda trafik kazası.. 4 yaralı

Büyükkonuk - Kaplıca anayolunda trafik kazası.. 4 yaralı

Kaplıca anayolunda salon araçla seyreden Bekzhan Zhorobejou (E-20),  dikkatsizliği  sonucunda virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atarak su kanalına düştü 

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Kaplıca anayolunda KC 427 plakalı salon araçla seyreden Bekzhan Zhorobejou (E-20),  dikkatsizliği  sonucunda virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atarak su kanalına düştü 

Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Erbol Tashmamatov (E-20), Aidana Bakytovna (K-19) ve Alısher Abdipaezon (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

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