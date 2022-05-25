Büyükbaş hayvan üreticisine destek
Genel Tarım Sigortası Fonu, Nisan’da yaşanan büyükbaş düşükleri için 87 üreticiye 132.8 bin TL'lik ödemenin yapılmaya başlandığını duyurdu.
A+A-
Genel Tarım Sigortası Fonu, Nisan’da yaşanan büyükbaş düşükleri için 87 üreticiye 132.8 bin TL'lik ödemenin yapılmaya başlandığını duyurdu.
Fondan yapılan duyuruda, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırışldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan teslim alabilecekleri ifade edildi.
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler : Büyükbaş