Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından büyükbaş hayvan düşük zararı olan 122 üreticiye, 193 vaka için toplam 926 bin 400 TL tazminat ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamada, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince aralık ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 122 üreticiye 193 vaka için toplam 926 bin 400 TL tazminat ödendiği belirtildi.

Açıklamada, hayvan üreticilerinin tazminatlarının Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığı bilgisi de verildi.