Büyükbaş düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, kasımda gerçekleşen büyükbaş düşükler için tazminatların ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğünden yapılan duyuruda kasım ayı büyükbaş hayvan düşükleri için 137 üreticiye 265 vaka için toplam 524 bin 700 TL ödeme yapıldığı belirtildi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan çeklerini alabileceği belirtildi.