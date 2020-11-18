Büyük ikramiye teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 750 bin TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi.

15 Kasım’a özel yapılan çekilişin büyük ikramiyesi, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından Lefkoşa bölgesi sakini vatandaşa verildi.

Yıldızev, kazananı tebrik ederek, ikramiyeyi güzel günlerde kullanmasını diledi.

Osman Yıldızev, yılbaşındaki özel çekilişte rekor ikramiye dağıtılacağını kaydederek, büyük ikramiye için 2 Milyon TL’lik bir rakam belirlendiğini açıkladı.