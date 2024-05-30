Büyük ikramiye Lefkoşa’ya çıktı

30 Mayıs 2024 Çekilişinde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘64197’ numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Mayıs 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "64197" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

27 Haziran’a özel tasarım!

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 27 Haziran’da gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan çekiliş biletleri Türk Maarif Koleji’nin 60.cı yılına özel olarak tasarlandı.

1 Buçuk milyonluk büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş biletleri; 150 TL’lik satış fiyatı ile yarından itibaren satışa sunuluyor.

3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64197

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

54593

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18799

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5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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1,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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