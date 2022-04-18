Büyük ikramiye Lefkoşa’da

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 63281 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerinden Ahmet Yürüyen tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.

18 Nisan çekiliş sonuçları

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

63281

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31495

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14356

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23972

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09252

73333

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05681

08731

29013

44360

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01048

22383

39187

41987

45928

48066

52235

70290

71145

72690

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02464

05977

11417

17192

18283

21970

22518

27690

32528

34739

39681

53391

53622

53954

78658

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03281

13281

23281

33281

43281

53281

60281

61281

62281

63081

63181

63201

63211

63221

63231

63241

63251

63261

63271

63280

63282

63283

63284

63285

63286

63287

63288

63289

63291

63381

63481

63581

63681

63781

63881

63981

64281

65281

66281

67281

68281

69281

73281

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

057

106

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43

97

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

6