Büyük ikramiye Lefkoşa’da
Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 63281 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerinden Ahmet Yürüyen tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.
18 Nisan çekiliş sonuçları
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
63281
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31495
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14356
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23972
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09252
73333
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05681
08731
29013
44360
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01048
22383
39187
41987
45928
48066
52235
70290
71145
72690
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02464
05977
11417
17192
18283
21970
22518
27690
32528
34739
39681
53391
53622
53954
78658
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03281
13281
23281
33281
43281
53281
60281
61281
62281
63081
63181
63201
63211
63221
63231
63241
63251
63261
63271
63280
63282
63283
63284
63285
63286
63287
63288
63289
63291
63381
63481
63581
63681
63781
63881
63981
64281
65281
66281
67281
68281
69281
73281
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
057
106
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43
97
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
6