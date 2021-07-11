Büyük Han’da 2 toplumlu 'Kıbrıs Havaları' vardı

Kıbrıs Havaları Derneği’ne bağlı iki toplumlu koronun elemanları Büyük Han’da buluşup şarkılar söyledi.

Pandemi döneminde dikenli teller ardından yaptıkları buluşmaları kapılar açılınca yüz yüze de devam ettiren ekip, dün sabah saatlerinde Büyük Han’da buluştu. Hem ortak şarkılar söyleyen, hem de hasret gideren koro elemanları keyifli bir gün geçirdi.