Büyük Av 6 Kasım'da başlayacak  

Bakanlar Kurulu, Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğünü onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tüzüğe göre, Büyük Av günleri; 6,13, 20, 27 Kasım, 4, 11, 18, 21, 24, 28 Aralık, 1,4,8 Ocak 2023 olmak üzere 13 av günü olarak düzenlendi.

Avcılar Büyük Av'da tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, cikla, karga ve saksağan avlayabilecek.