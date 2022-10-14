Büyük Av 6 Kasım'da başlayacak
Bakanlar Kurulu, Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğünü onayladı.
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Bakanlar Kurulu, Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğünü onayladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tüzüğe göre, Büyük Av günleri; 6,13, 20, 27 Kasım, 4, 11, 18, 21, 24, 28 Aralık, 1,4,8 Ocak 2023 olmak üzere 13 av günü olarak düzenlendi.
Avcılar Büyük Av'da tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, cikla, karga ve saksağan avlayabilecek.
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