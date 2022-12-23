Büyük acı: 1.5 yaşındaki Halil Yumurtaş hayatını kaybetti

Yeşilköy'de bugün meydana gelen trafik kazasında 1 buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yeşilköy’de 59 yaşındaki Güngör İnce yönetimindeki yol içerisinde park halindeki SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdi.

O esnada yola atılan Halil Yumurtaş kamyonun altında altı. Kaza sonucu kamyon sürücüsü İnce tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan

Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmistir. Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir. Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."