“Bütün memleket çöktü. Buna rağmen hâlâ çekinmeden zam yapıyorlar”

Devrim DEMİR

Yemlik arpa fiyatına yapılan yüzde 32’lik zamma hayvan üreticilerinden büyük tepki geldi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na gitti, zammın geri alınmasını istedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri araçlı eylemi sonlandırırken, Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun üretici ile yaptığı protokolü yerine getirmek için 30 Haziran tarihine kadar süre istediğini hatırlattı, süreç devam ederken arpa fiyatlarına artış yaparak protokole uymadığını vurguladı.

Naimoğulları: “Bize karşı büyük terbiyesizliktir”

Tarım Bakanlığında süt ve arpa fiyatları konusunda çözüme ulaşılması için görüştüklerini ifade eden Naimoğulları toplantı ertesi yapılan yüzde 32’lik arpa zammın yanlış olduğunu vurguladı.

Yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yapılmasına gerekçe olarak bazı üreticilerin stokçuluk yapmasının bahane olarak gösterildiğini ifade eden Naimoğulları, “Yapılan bu zam bize büyük bir terbiyesizliktir” dedi.

“Toplantıda tartıştık, görüşme koptu”

YENİDÜZEN’e konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 4 Haziran eylemin sonlandırıldığı tarihten sonra komitenin 4-5 kez toplandığını dile getirdi.

Önce küçükbaş, daha sonra büyük baş komitesinin toplandığını dile getiren Naimoğulları, “Protokolde yazılan konuları konuşmak için toplandık” diyen Naimoğulları, hayvancının sıkıntılarının bilindiğini bunun üzerine bir de akaryakıta zam yapıldığını kaydetti.

Komite görüşmelerinin bir amacı olduğunu protokolü yaparak 30 Haziran’da hedeflerinin net bir çözüm bulunması olduğunu kaydeden Naimoğulları, “Görüşmeler bu aşamada koptu. Bir hafta ara verdik, toplantıda bakanla kavga ettik ve toplantıdan kaçtık” dedi.

Arpa’ya yüzde 32 zam…

26 Haziran tarihinde bakanlıktan aranarak yeniden görüşmeye çağrıldıklarını anlatan Naimoğulları, toplantı yaptıklarını arpanın fiyatının ne olacağını ise 30 Haziran’dan sonra netleştirebilme hedefleri olduğunu ifade etti.

Naimoğulları, arpanın 2 lira 20 kuruş olacağını Müsteşarın ağzından duyduklarını kaydederek, “Pazar günü gördük apar topar arpanın fiyatına yüzde 32 zam yaptılar. Defalarca aramama rağmen telefonlara cevap verilmedi, gerekçe olarak ta hayvancının arpa stoku yaptığı için böyle bir anlayışa gittikleri olduğunu söylediler” dedi.

Naimoğulları: “Devlet arpa fiyatını desteklemezse zam her şeye yansıyacak”

Görüşmeden sonuç alınmaması halinde ne olacağını kendilerinin de bilmediğini söyleyen Naimoğulları, “Yapılan bu arpa zammı derhal geri çekilmeli” dedi.

Arpa fiyatının 2 lira 25 kuruş olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Mustafa Naimoğulları, “Devlet arpayı desteklemezse arpanın fiyatı her şeye yansıyacak. Et, süt ve ürünlerine bütün piyasaya yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Arpa’nın çok önemli bir temel gıda maddesi olduğunun da altını çizen Naimoğulları, uyarmalarına rağmen bakanlığın yine kendi aklında olanı yaptığını belirtti. Ekmeğin zamlandığını, yeni zammın da kapıda olduğuna değinen Naimoğulları, “hayvancı şimdi çek yasağına girecek. Bu ülkede tek derdimiz zam, hayvancı, vatandaş, ve esnaf çöktü. Bütün memleket çöktü. Bunlara rağmen hala çekinmeden zam yapılıyorlar.”

Naimoğullarından eylem uyarısı:

“Eylemleri başka boyutlara taşıyacağız”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Lefkoşa’da geçtiğimiz ay başlattıkları araçlı eylemi hatırlattı. Yaşanan durumun kriz olduğunu kaydeden Naimoğulları, eylemleri başka boyutlara taşıyacaklarını ifade etti.

Lefkoşa’da yaptıkları eylemin izinli olduğunu da dile getiren Naimoğulları, İzinli bir eylem yapmamıza rağmen polis katı kurallar uygulayarak birliğe 20 bin TL para cezası kesti. Bu anlayış doğru değildi, arpa fiyatına çözüm getirilmemesi halinde eylemlerimizi başka boyutlara taşıyacağız” şeklinde konuştu.