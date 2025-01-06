“Rakamlara bakıyorum; 2023’te Güney’den Kuzey’e geçen yaklaşık 3 Milyon 100 bin kişi. Bu yıl ne kadar geçecek, 2 Milyon 900 bin kişi yüzde 5.5 eksilecek diyor üçüncü çeyrek raporlarını yorumladığımızda. Peki Kuzey’den Güney’e geçen rakam ne olacak diyor? Yüzde 15.6 artışla 2 Milyon 962 bin kişi geçecekmiş üçüncü çeyreğini yorumladığınızda.

“Yani baktığınızda gidenle gelen aynı. Yani bir taraftan yüzde 5 eksilirken bir taraftan yüzde 15 artar. Derler ya bütün ekonomi Güney’e kaydı. Bütün ekonominin güneye kayması için bunlar yeterli rakamlar değildir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de 18. Saat programına katılarak açıklamalarda bulundu.

1 Şubat itibarıyla elektronik etiket uygulamasına geçileceğini ancak bu konuda geç kalındığının da altını çizen Amcaoğlu, “Yapay zeka ile dünya herşeyi artık kurtarabilmenin yollarını ararken biz hala daha yatay zeka ile geleneksel şekilde yapılan denetimlerle işte insan elinin yetişebildiği şekilde yapılabilecek denetimlerle bu işler artık olmuyor” dedi.

Daha önce akaryakıtta otomasyon sistemini hayata geçirdiklerini anımsatan Amcaoğlu, “Şuanda 142 akaryakıt istasyonu ve iki tedarikçi firmanın depolarında anlık ne olduğunu görebilme şansına sahibiz” dedi.

İthalat geçen yıl 2.8 Milyar dolar iken bu yılki projeksiyona göre Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrek raporlarını değerlendirdiklerinde 3.4 Milyar Dolar olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Geçen yıla oranla bu yıl ithalattaki artışlar söz konusu iken ithalatın birinci sırasını teşkil eden akaryakıt yıllık yaklaşık 450-500 Milyon Dolar hacme sahiptir” dedi.

Akaryakıttaki kayıt dışılığının otomasyon sisteminin hayata geçmesiyle şuan yüzde 3’ün altına düştüğünü de kaydeden Bakan Amcaoğlu, “AKSA ve Teknecik depolarının da sisteme entegre olduğu gün yüzde sıfıra düşecek bu ilgili kayıtdışılık” diye konuştu.

Alışverişin Güney Kıbrıs’a kaydığı yönünde yapılan açıklamalarla ilgili de konuşan Amcaoğlu, “Güney’e kayacak eğer Güney’de yapıldığı gibi 62 üründe elektronik etiketle KDV’lerini sıfırlayıp kar marjlarını kontrol edebilecek elektronik etiketi kullanmaya başlamamış olsalardı, Almanya’da, Hollanda’da, İspanya’da yapıldığı gibi elektronik etiketi kullanmamış olsalardı elbette enflasyon onların da canını yakmaya devam edecekti” dedi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, “Çok net söylehyeyim Güney’de yaklaşık 2.5 yıldır 62 çeşit mal grubunda elektronik etiket uygulaması yapılır. Yüzde 8’in üzerinde olan enflasyon yüzde 1.5’lara indirildi” dedi.

Ülkede alım gücünü koruyabilmek için gelir yükseltirken haksız kazancın da önüne geçebilmek için denetleyebilmeyi sağlamak gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “O yüzden elektronik etiket uygulamasını 1 Şubat’ta hayata geçirmek zorundayız” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “Ülke insanının günlük hayatına dokunan Güney’deki 62 ürünün paralelinde 79 üründe gıda, yaş sebze, temizlik, hijyen ürünleri Sanayi Odası, KTTO, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile belirlendi. Eksik bir şey yapılmasın diye detaylı bir şekilde çalışıldı ve planlandı. Biz artık anlık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık planları yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Et fiyatlarında da geleneksel şekilde el yordamı ile yapılan denetimlerde de eksik kalındığını söyleyen Amcaoğlu, “bugün 200’e yakın işletmesi olan kasap veya şarküteriye siz elektronik etiket uygulamasını koyun bunun bedelini de devlet olarak karşılayın ve sadece kar marjı söyleyin satış fiyatına karışmayın maliyetleri üzerinden herkesin karlarını satışını belli ederek yapılmasını sağlayın bu sorun da ortadan kalkar” dedi.

Amcaoğlu, piyasayı denetlemek, gözetlemek ve doğru bilgileri devletin ilgili kaynaklarına aktarabilmek, Güney ve TC piyasasını karşılaştırabilmek için dataya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, “Rakamlara bakıyorum; 2023’te Güney’den Kuzey’e geçen yaklaşık 3 Milyon 100 bin kişi. Bu yıl ne kadar geçecek 2 Milyon 900 bin kişi yüzde 5.5 eksilecek diyor üçüncü çeyrek raporlarını yorumladığımızda. Peki Kuzey’den Güney’e geçen rakam ne olacak diyor? Yüzde 15.6 artışla 2 Milyon 962 bin kişi geçecekmiş üçüncü çeyreğini yorumladığınızda. Yani baktığınızda gidenle gelen aynı. Yani bir taraftan yüzde 5 eksilirken bir taraftan yüzde 15 artar. Derler ya bütün ekonomi Güney’e kaydı. Bütün ekonominin Güney’e kayması için bunlar yeterli rakamlar değildir. 2018’deki işletme sayısı 20 bin 548 iken 2020 Mart ayında 20 bin 88 düştü, bugün ise 22 bin 15. 2018’e göre yüzde 7 arttı. Çalışan sayısı 2018’de 102 bin 944, pandemide 88 bine düştü. Şuan çalışan sayısı 156 bin, yüzde 80’e artış var. Hayat pahalılığı uygulamasında asgari ücretin yüzde 480’lik 40 bin 436 olması 7 binden, ithalatın 2.8 milyar dolardan 3.4 milyara çıkması ve bu konuda geçişlerle alakalı önemli farklılıklar olmaması hala daha bu ülkede ekonomik sıkıntının olmadığını göstermektedir. Ama bugün için” dedi.

2025’in 2024’den daha zor bir yıl olacağını hep söylediğini de belirten Amcaoğlu, “Yanlışı görüp de susacak kadar dilsiz şeytan değilim. Her şey güllük gülistanlık değil. Ama biz tedbirlerimizi alıyorsak işte bahsettiğim elektronik etiket gibi, akaryakıt otomasyon, ürün güvenliği laboratuvarı gibi elbette ki 2025’ten sonraki yıllar çok çok daha kolay olacak” dedi.